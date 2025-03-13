Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши для сдерживания России

Президент Польши Анджей Дуда призвал США передать ядерное оружие на территорию Польши как средство сдерживания грядущей российской агрессии. Он ожидает конкретных действий американского президента Дональда Трампа, поскольку администрация Джо Байдена отклонила проект распределения ядерного оружия в 2022 году.

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Недавно польский лидер обсуждал предложение со специальным представителем США по Украине Китом Келлогом. И, по его словам, Трамп мог бы передислоцировать хранящиеся в Западной Европе или США ядерные боеголовки США в Польшу. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Кордоны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет также должно произойти смещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, дело не только в том, что пришло время, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", — пояснил польский президент.

Он надеется на восстановление проекта распределения ядерного оружия, который безуспешно был представлен администрации бывшего президента США Джо Байдена в 2022 году.

Дуда подчеркнул, что Трамп решает, где разместить ядерное оружие США, но напомнил заявление президента Владимира Путина в 2023 году о том, что Россия переместила тактическое ядерное оружие в Белоруссию после полномасштабного вторжения в Украину.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Белоруссию. Они ни у кого не спрашивали разрешения", – сказал он.

При этом в Москве шаг по перемещению ядерного оружия могут воспринять как "чрезвычайно провокационный". Режим диктатора Владимира Польши имел советские ядерные боеголовки во время холодной войны, но хранение такого оружия снова вблизи границ России — на этот раз под контролем США — рассматривалось Кремлем как серьезная угроза.

Президент Польши также заявил, что не представляет, чтобы Дональд Трамп изменил свои обязательства, которые он дал во время встречи в прошлом месяце, по сохранению американских войск в Польше. По его мнению, опасения относительно возможного вывода военного контингента США из страны безосновательны, поскольку Польша остается надежным союзником, а Соединенные Штаты имеют здесь собственные стратегические интересы.

Также польский лидер отметил, что не считает политику Трампа пророссийской или направленной на принуждение Киева к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что действия президента США в отношении России хотя и могут казаться менее заметными и громкими, чем его заявления относительно Украины, но являются частью его общей стратегии.

"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп обращается с Россией только хорошо и мягко. Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя они, возможно, не так громки и заметны, как те, которые он использует против Украины. Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", – сказал Дуда.

Также Дуда подверг критике предположения своего премьер-министра Дональда Туска о том, что Польша может создать собственный ядерный арсенал. "Для того чтобы иметь собственный ядерный потенциал, я думаю, понадобятся десятилетия", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что необходимо сделать Европу настолько сильной, чтобы она могла защитить себя в любой угрожающей ситуации. По его словам, главное заблуждение Европы в том, что она ослабила себя в военном отношении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у Франции ядерное оружие, поэтому оно защищено лучше, чем другие страны ЕС. Он заявил, что решил начать дискуссию по использованию французского ядерного оружия для защиты Европейского Союза и подчеркнул, что угроза со стороны России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

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