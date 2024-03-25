Польша 'готовится' отправить в Украину наемников-заключенных: новый российский фейк

Пропагандистские ресурсы страны-агрессора обнародовали новость о том, что Польша решила освободить тысячи людей с уголовным прошлым. Варшава якобы собирается отправить их на войну в Украину как наемников.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Указывается, что на одном из информационных ресурсов РФ опубликовали фейковую новость, якобы польские власти планируют выпустить из тюрем и отправить "десантом" во Львов 20 тысяч заключенных.

Эксперты по информбезопасности напомнили, что Россия регулярно пытается дискредитировать Варшаву, заявляя, что страна готовится оккупировать часть территории Украины. Также пропагандисты каждый раз выбирают разные "причины" для нападения – от каких-то "исторических" до вымышленных "долгов".

"Именно этот вброс построен на безосновательных предположениях", – подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В отличие от России, Польша и Украина осознали уроки истории и поэтому будут вместе выступать против российского империализма и неуважения к международному праву", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия продолжает вести войну против Украины не только оружием, но и распространением пропаганды. На информационном фронте он стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая хаос внутри страны. Как заявил президент Владимир Зеленский, целью этого плана является устранение действующих политических властей.

Напомним: в СМИ распространилась информация, что российские спецслужбы с 1 ноября начали масштабную информатаку "Майдан-3" для дестабилизации Украины. Агрессор планирует распространять фейковые нарративы о войне, власти и народе Украины, а также отношение к этому в мире.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что анонимность Telegram-каналов составляет риск для информационного пространства Украины. По его словам, они часто распространяют ложную информацию, российские вбросы, пропаганду и любые данные, обнародование которых вредит стране в условиях войны.

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