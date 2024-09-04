Польша готова помочь в восстановлении поврежденных обстрелом домов во Львове, – Туск

Польша поможет Украине восстановить дома, поврежденные во время российского обстрела Львова утром 4 сентября. В результате преступной атаки семь львовян погибли (трое – дети) и по меньшей мере 47 пострадали.

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Польский премьер-министр Дональд Туск на своем аккаунте в X (Twitter) прокомментировал очередное военное преступление РФ. Политик пообещал помощь в отстройке инфраструктуры.

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждены многие исторические многоквартирные дома. Польша готова помочь в их восстановлении", – заявил глава правительства страны-соседки Украины.

По информации мэра Андрея Садового, во время утренней атаки по Львову оккупанты повредили 188 зданий, 20 из них – в критическом состоянии.

Напомним: взрывы во Львове раздались около 00:06 среды, 4 сентября. Известно о семи жертвах, из которых трое – дети.

Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации.

Как сообщал OBOZ.UA, вражеский удар по городу Львов убил маму и трех ее детей; муж – Ярослав Базилевич – остался в живых только чудом. Мужчина происходит из рода Ивана Франко, является внуком Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Белевичей).

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