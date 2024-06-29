Польша готова объявить об оперативной готовности Учебного центра Украина-НАТО, – вице-премьер

На июльском саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне Польша объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина. Это первое реальное подразделение такого рода.

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Об этом заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камиш. Его цитирует "Польское радио".

О создании этого центра в Польше было объявлено еще в феврале. Его специалисты должны заниматься, в частности, обобщением уроков войны в Украине и поддержкой в борьбе с Россией.

Вице-премьер Польши отметил, что НАТО будет играть более активную роль в координации помощи Украине.

Его спросили, будет ли на саммите НАТО обсуждаться идея создания постоянного Фонда, который будет помогать Украине на долгосрочной основе.

"Это обсуждалось на встрече министров. Я не знаю, будет ли это называться долгосрочным фондом, но с момента проведения саммита НАТО примет большую роль в координации помощи Украине. Это важный сигнал", - заявил политик.

Помощь должна касаться предоставления оборудования и обучения, но на территории стран НАТО, отметил Косиняк Камыш.

"Здесь ничего не изменится. Я знаю, что некоторые страны хотели отправиться в Украину с учебной миссией. Польша стоит на своей позиции, мы научили более 20 тысяч солдат в Польше: это идет хорошо, и мы будем продолжать это делать", - добавил вице-премьер. министр.

Напомним, в феврале стало известно, что НАТО запустит центр оборонной подготовки, анализа и образования украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите НАТО в Вашингтоне Литва поднимет вопрос членства Украины в Альянсе. Речь пойдет о приглашении для нашей страны.

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