Польша эвакуировала два пограничных пункта на границе с Украиной из-за атаки РФ: Туск предупредил о приближении "сложных времен"

Польша эвакуировала два пограничных пункта на границе с Украиной из-за российских ударов по украинской территории вблизи границы. Речь идет о пунктах в Зосине и Дорогуске, которые не работали около получаса, после чего движение там возобновили.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Варшаве. Его цитирует RMF24.

Российские удары вынудили эвакуировать пункты пропуска

Туск подчеркнул, что российские войска вновь атаковали Украину недалеко от польской границы, из-за чего польская сторона была вынуждена эвакуировать людей из двух пунктов пропуска.

По словам Туска, российская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве. Из-за угрозы безопасности вблизи государственной границы Польша приняла экстренные меры.

"Не в первый раз так случается, что когда я разговариваю в Варшаве с нашими партнерами и говорю об агрессивных действиях России и о том, какую проблему это представляет для Польши, — в тот же момент россияне это подтверждают. Когда мы только что разговаривали, Украина вновь подверглась нападению вблизи польской границы, и нам снова пришлось эвакуировать пограничные переходы", — сказал польский премьер.

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По данным журналистов RMF FM, пункты пропуска Дорогуск и Зосин были эвакуированы на полчаса. Примерно с 12:00 движение там вновь шло в обычном режиме.

В то же время польское Воздушное командование подняло в воздух военную авиацию из-за российских ударов по Украине. Утром польское правительство также дважды рассылало предупреждения жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств в связи с воздушной атакой на Украину.

Туск предупредил о сложной осени и зиме

Польский премьер заявил, что ситуация в очередной раз демонстрирует необходимость для Польши усиливать сотрудничество с Украиной и предупреждать европейских партнеров о рисках, связанных с российской агрессией.

"Эта ситуация заставляет нас очень последовательно действовать здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, но также предупреждать Европу и европейских партнеров, что это действительно сложное время и что нужно хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам", – сказал Туск.

Он также отметил, что "пока не видно ни малейшей доброй воли со стороны президента Путина и Москвы прекратить войну".

"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", – вновь предупредил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск уже предупреждал, что "ожидаются серьезные события". Онпризвал поляков "ментально готовиться" к "случайным" ударам России по странам НАТО.

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