Польша анонсировала строительство электронных заграждений на границе с Россией

Польша готова начать строительство электронных заграждений на территории, граничащей с Калининградской областью России. Система, протяженностью свыше 200 километров, будет оснащена современными датчиками и камерами.

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Об этом в комментарии Polskie Radio рассказала лейтенант пограничной службы Польши Анна Михальская. По ее словам, подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение руководству ее ведомства.

"За прошлый год польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы с России. Разумеется, мы должны эффективно предотвращать подобные случаи, учитывая, какую позицию сегодня в мире занимает РФ. Поэтому предварительно установка "стены" будет запущена уже в марте", – указала она.

Михальская пояснила, что благодаря системе датчиков и камер мониторинг границы будет осуществляться 24/7 вне зависимости от погодных условий. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, при этом не находясь непосредственно на линии разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский лидер Анджей Дуда готов построить "железный занавес", чтобы уберечь свое государство от российской агрессии. По его словам, поляки больше никогда не хотели бы увидеть у себя "русский мир".

Также во время встречи со своим украинским коллегой Зеленским он выразил уверенность в том, что Украина победит в войне, а представители страны-агрессора России "приползут на коленях" в Киев.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", – сказал Дуда.

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