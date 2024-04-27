Положение Пекина усложняется: эксперт объяснила, чем США могут давить на Китай

Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Китай, чтобы сохранить свое преимущество на геополитической арене. По некоторым данным, Вашингтон даже рассматривает возможность отрезания китайских банков от американского доллара.

В свою очередь Пекин старается сохранить свой авторитет в мире, путем поддержки отношения с ЕС и США. Об этом в подкасте NV рассказала главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

По ее словам, у Вашингтона есть финансовые, экономические и торговые инструменты, с помощью которых можно оказывать давление на Пекин. Китаю, очевидно, не нравится такое мироустройство, при котором США обладают преимуществом на геополитической арене.

"Соединенные Штаты имеют мощные инструменты давления. Это финансовые, экономические и торговые инструменты, это Китаю сильно не нравится и это Китай называет несправедливым мироустройством. Мы можем увидеть, что обговаривают в некоторых кругах такое радикальное действие, как отрезание китайских банков от доступа к доллару. Но это очень радикально, США вряд ли пойдут на это в ближайшее время. Но сам факт того, что такого рода дискуссии ведутся, является сигналом для Китая", – сказала Гриценко.

Также эксперт заявила, что Китай пытается удержать баланс, с одной стороны продолжая поддерживать РФ в войне против Украины и с другой поддерживая связи с ЕС и США. При этом авторитет Пекина на мировой арене стал более токсичный из-за нейтральной позиции о российско-украинской войны.

"Китай в ситуации, которая сложилась, пытается получить как можно больше выгод и бонусов. Китай оказался на растяжке и пытается балансировать между тем, чтобы удержать Россию на коротком поводке, но при этом сохраняя стабильные отношения с США, обговаривая условия конкуренции, сохраняя отношения с Евросоюзом. Китай пытается поддержать свой авторитет в мире, который стал более токсичный как из-за условного пророссийского нейтралитета, так и из-за конфронтации с США. Для Китая его положение в мире продолжает усложняться, поэтому более артикулированная поддержка РФ Китаю не выгодна", – заявила Гриценко.

Напомним, дипломат Валерий Чалый завил, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай, начавшийся 24 апреля, особо не изменит ситуацию в Украине. Однако наше государство хотело бы, чтобы Пекин занял сбалансированную позицию.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперт-международник Станислав Желиховский обратил внимание на то, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Пекин по приглашению именно китайской стороны. Поэтому, кроме "предупреждений" о недопустимости поддержки России, этот визит также может сопровождаться плодотворными переговорами и рядом договоренностей, считает кандидат политических наук.

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