Полномочия президента США временно будет исполнять Камала Харрис: названа причина

Джо Байден временно передаст полномочия президента США. Политик отправился в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр.

Американскому президенту в учреждении сделают плановую колоноскопию, процедуру будут проводить под анестезией. Полномочия Байдена в это время будет исполнять вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Сегодня утром (в пятницу, 19 ноября. – Ред) президент отправится в Медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр", – сказано в сообщении Псаки.

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Представительница Белого дома добавила, что отчет о состоянии здоровья Джо Байдена будет опубликован, как только результаты медицинского осмотра будут получены.

Такая же процедура была применена президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах. В соответствии с ней власть в стране временно передается вице-президенту. Это изложено в конституции США. Что касается Байдена, то это его первая временная передача полномочий с момента прихода к власти.

Кортеж Байдена прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в 9 часов утра (по американскому времени).

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джо Байден вместе со своей 70-летней супругой Джилл и 27-летней внучкой Наоми посетили свадебное торжество племянника Каффа Байдена Оуэнса и его невесты Меган Кинг в Пенсильвании.