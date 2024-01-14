Он пытается ограничиться хуситами.

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Рупоры республиканцев США считают, что президенту следует изменить стратегию и перейти от "контроля эскалации" [в Украине] к "доминированию эскалации" [на Ближнем Востоке]. То есть, наконец, начать воевать по-настоящему.

Далее текст на языке оригинала.

США і Британія вдарили по об'єктах Північного Ємену, де власне і базуються оті іранські посіпаки. Атака вийшла такою собі: щоб розтрощити хуситів начисто, Заходу слід провести повномасштабну сухопутну операцію, на яку сил в цьому регіоні немає. А нинішні удари навряд чи щось змінять.

Вашингтон і Лондон кажуть, що атака – відповідь хуситам, які атакують в Червоному морі кораблі, що прямують до Ізраїлю, або належать ізраїльтянам.

Тероризм хуситів — один з елементів впливу проксі-сил Ірану на Ізраїль (проксі - це військові формування, які діють в інтересах іншої держави, в нашому випадку — Ірану, але не є її офіційними військами). Аятоли вимагають припинення вогню в секторі Гази. Іран та інші ісламські країни тиснуть на Захід, щоб той — своєю чергою — вплинув на Ізраїль. Однак США - проти, оскільки зупинка війни без розгрому ХАМАС сприйматиметься як перемога проіранського блоку.

Іран і його проксі вже давно відчувають цю американську нерішучість у застосуванні сили. Мляві обговорення Пентагону, завдавати чи ні ударів по терористах, витік інформації в британській пресі про початок операції дозволили хуситам та Ірану вивести свої ключові арсенали та угрупування із зони ризику.

Стратегія Ірану будується на використанні проксі—партнерів для стримування ворогів. Тегеран використовуватиме єменських бунтівників до останнього, не ризикуючи відкрито власними силами, прямий конфлікт з американцями дестабілізує його режим.

Іран затіяв асиметричну війну, поставивши на затяжну конфронтацію низької інтенсивності — через так звану "Вісь опору" — неофіційну мережу з десятка бойових партнерів по всьому Близькому Сходу, – The Spectator.

Президенту Байдену слід вдіяти щось незвичайне, щоб вивести іранську систему зі стану самовдоволення, – констатує прореспубліканський Fox News. — США та союзникам доведеться завдавати ударів по важливих для Ірану цілях: воєнних базах та командирах.

Та Байдену складнувато змінити ситуацію: американський флот у Перській затоці вразливий перед ударами іранської армії, а відповідь американської авіації по Ірану навряд чи зможе завдати йому критичної шкоди. А сухопутної армії для вторгнення в Іран у США в регіоні немає.

Тоді як республіканці не вгамовуються. На їх думку, Іран – не Росія, т.зв. контроль ескалації спрацював у російсько-українському конфлікті, але є помилковою стратегією для Ірану. Якщо Росія здатна знищити Сполучені Штати, то Іран такої можливості не має. На відміну від ядерного арсеналу Москви, що налічує майже 6 000 боєголовок і є найбільшим у світі, Іран, за офіційними даними, досі не має життєздатної ядерної зброї.

Не виключено, що плани "перевернути шахову дошку" (атакувати США) в Ірану справді є. Однак приводом для цього не стане обстріл Ємену, знадобиться щось серйозніше, також повинні дозріти додаткові умови. Відтак, у Байдена немає виходу і пора змінити стратегію – від контролю ескалації до домінування в ескалації, — Fox News.

Насправді, Іран уже перебуває у стані проксі-війни з Америкою і загрожує дестабілізувати світ. Достатньо нагадати, що хуситам вдалося дуже відчутно задерти світові нафтові цінники. Не виключено, що Іран завдасть удару, наприклад, по американському флоту і військових базах у Перській затоці. І/або спонукає ліванську Хезболлу відкрити другий фронт проти Ізраїлю.

Єдиний спосіб стримати Іран – продемонструвати зарозумілим аятолам реальну загрозу прямої конфронтації з американцями. Та це означатиме оголення інших гарячих точок, насамперед України, розпорошення зусиль та ресурсів. Та схоже, оте "ескалаційне домінування" — єдиний варіант показати "вісі зла", що їх час не настав.