Согласно последнему опросу по 7 переменчивым — и потому ключевым! — штатам Харрис опережает Трампа, если перевести в голоса членов коллегии выборщиков, которая формально и избирает президента, со счётом 42:35, при этом в каждом из 6 штатов (а в 4 побеждает Харрис, в 2 — Трамп) любая разница больше статистической ошибки как минимум в 2 раза, но пока ещё не определилась (с нулевой разницей) седьмая — Джорджия, дающая 16 выборщиков.

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Таким образом, всё зависит именно от Джорджии — самой переменчивой из переменчивых. Если Харрис победит в Джорджии, она станет президентом с очень высокой вероятностью, а если там выиграет Трамп, то лучшие шансы будут тогда уже у него.

Такова ситуация по состоянию на сейчас, а если брать динамику — тут преимущество Харрис безоговорочно: при Байдене Трамп опережал его с огромной разницей, а теперь он уже отстаёт, хотя и не так существенно, как побеждал две недели назад.

Поговаривают даже, что он может ещё заменить своего вице-кандидата, взяв себе в пару вместо слишком уж скандального и не слишком, как выяснилось, умного Вэнса нашу любимицу Никки Хейли, на партийном съезде его очень поддержавшую. Тогда снова всё, безусловно, развернётся на 180 градусов.