Подрывы банкоматов в Австрии: задержали четырех подозреваемых

В Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов. У них были изъяты два автомобиля, взрывные устройства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщает ЕцгоророІ. Отмечается, что были задержаны два человека, подозреваемых в подрыве банкоматов твердыми взрывчатыми веществами, а также два человека, подозреваемых в пособничестве им.

Кроме того, в Германии были установлены несколько вероятных посредников. Рейды были проведены одновременно во всех трех странах, во время которых было обыскано двенадцать помещений, таких как гаражи и дома подозреваемых в Германии и Нидерландах .

Правоохранители изъяли 16 500 евро наличными, два взрывных устройства, мощный автомобиль для побега немецкого производства, а также скутер и еще два транспортных средства, которые использовались для логистики.

Детали операции

19 августа в Австрии изъяли два автомобиля, взрывные устройства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Германия. Изъято два автомобиля, боеприпасы, 16 500 евро наличными, GPS-трекеры и другие вещественные доказательства изъяты.

Нидерланды. После серии нападений на банкоматы в Австрии в начале этого года, австрийские следователи сотрудничали со своими коллегами из Германии и Нидерландов, чтобы приблизиться к подозреваемым грабителям.

Следственные действия обнаружили, что главными подозреваемыми были граждане Нидерландов из региона Брабант, которые были хорошо организованы и имели связи с другими преступными группировками, действовавшими в Австрии в начале этого года.

Следователям также удалось установить, что последняя атака на банкомат, совершенная высококвалифицированной группой, была осуществлена с помощью гражданина Германии, который якобы привлек посредников для аренды автомобилей и другой логистической поддержки.

Расследование также показало, что некоторые из подозреваемых находились в Австрии за несколько недель до ограблений, определяя потенциальные места нападений. Грабители банкоматов обычно ищут подходящие места для операций.

Они целятся в легкодоступные банкоматы со сравнительно скромными мерами безопасности и удобными вариантами побега. После выбора места нападения грабители обычно атакуют ночью и оснащают банкоматы твердыми взрывчатыми веществами, изготовленными из пороха, полученного из тяжелых пиротехнических средств.

