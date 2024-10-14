Подозревают в коррупции: оппозиция Испании требует отставки премьера Санчеса

В Испании оппозиция потребовала отставки премьер-министра-социалиста Педро Санчеса. Он был обвинен в коррупции на закупке защитных масок.

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Об этом сообщило издание Le Figaro. Отмечается, что заявления оппозиционеров появились после того, как в испанской печати опубликовали отчет Гражданской гвардии. В нем бывшее доверенное лицо Педро Санчеса и экс-министр Хосе Луис Абалос оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой защитных масок во время пандемии.

"Мы просим Педро Санчеса уйти в отставку, он не может оставаться во главе испанского правительства больше ни минуты", – заявил на пресс-конференции Кука Гамарра, генеральный секретарь консервативной Народной партии (PP).

Он отметил, что вытекающие на поверхность детали раскрывают "систематическую коррупцию во главе с Педро Санчесом".

"В понедельник Народная партия подаст жалобу против Социалистической партии по подозрению в незаконном финансировании, коррупции и торговле влиянием, чтобы этот беспрецедентный скандал был полностью расследован", – добавил оппозиционер.

Кстати, Абалоса, который был министром транспорта с 2018 по 2021 год и долгое время был близок к Педро Санчесу, исключили из Социалистической партии еще в феврале, когда разразился скандал.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года, по меньшей мере, 12 тысяч человек в Мадриде вышли на митинг в поддержку действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Люди пытались убедить премьера не уходить в отставку.

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