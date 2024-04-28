Тысячи людей вышли в Испании уговорить премьера Педро Санчеса остаться

Не менее 12 тысяч человек в Мадриде вышли на митинг в поддержку действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса. Как отмечают организаторы акции, люди пытаются убедить премьера не уходить в отставку.

Лидер испанских социалистов несколько дней назад объявил, что отменяет все официальные мероприятия со своим участием, чтобы "подумать о своем будущем". Одновременно испанский суд заявил о расследовании в отношении супруги премьера по обвинениям ее в коррупции. Господин Санчес пообещал, что "решение по поводу своего будущего" озвучит в понедельник.

Митинг организован партией социалистов, но без участия премьера, заверили организаторы. Людей свезли автобусами со всей страны. Демонстранты держали в руках самодельные плакаты с призывами "Педро, не сдавайся".

На демонстрации главным тезисом было утверждение, что в стране ультраправые могут взять власть, если Санчес уйдет в отставку. Это будет означать шаг назад для прав и свобод, уверены социалисты.

Жену Педро Санчеса Бегонию Гомеса обвинили в торговле влиянием. В суд дело пришло от организации Manos Limpias (т.е. "Чистые руки"), возглавляемой Мигелем Бернадом. Социалисты утверждают, что господин Бернад связан с ультраправыми.

Так или иначе, в суде рассматривают связи фонда госпожи Гомес IE Africa Center и туристической группой Globalia, чья авиакомпания Air Europa получила 475 миллионов евро во время кризиса Covid-19.

Премьер и его жена отрицают все обвинения, называя их фальшивками. Такого же мнения прокуратура в Мадриде, которая уже призвала суд прекратить расследование из-за отсутствия доказательств. Иск состоит из газетных вырезок новостей.

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