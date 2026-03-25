'Подойдите ближе': в КСИР обнародовали дерзкое сообщение для американских военных

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал дерзкое сообщение, адресованное Соединенным Штатам. В нем американских военных фактически призывают "подойти ближе" к иранским позициям, отметив готовность Ирана к противостоянию.

Обнародовал наглый месседж представитель Верховного лидера Ирана в Совете национальной обороны Али Акбар Ахмадиан в соцсети X. В своей заметке он заявил, что иранские силы в течение многих лет готовились к войне с США.

По словам Ахмадиана, Иран более 20 лет ожидал появления американских военных в регионе и готовился именно к такому сценарию и проведению асимметричной войны.

"Мы годами ждали прибытия американцев в эти места, и более двух десятилетий готовились к этому моменту по стратегии асимметричной войны. Теперь для американских солдат у нас только одно сообщение – подходите ближе", – написал он.

Что такое асимметричная война Ирана

Иранская военная стратегия основывается на так называемой асимметричной войне – использовании подконтрольных вооруженных формирований (Хезболла, хуситы) в регионе, беспилотников и ракет, минирования Ормузского пролива и кибератак. Эта тактика в десятки раз дешевле традиционной войны, она позволяет Тегерану избегать прямого столкновения, значительно истощать противников и сохранять контроль в регионе.

Так, использование подконтрольных вооруженных формирований в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии для нанесения ударов по интересам США и Израиля позволяет Ирану сохранять "правдоподобное отрицание" своего участия.

Применение относительно дешевых БПЛА и ракет для атак на энергетическую инфраструктуру и военные базы противника делает оборону дороже нападения.

Блокирование Ормузского пролива с помощью морских мин, скоростных катеров и ракетных комплексов позволяет Тегерану влиять на мировые цены на нефть.

Иран также применяет теракты и информационно-психологические операции, используя свои "спящие ячейки", кибератаки и соцсети.

Заявление Ахмадиана прозвучало на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и активизации военного присутствия США в регионе. В последнее время Вашингтон перебрасывает дополнительные силы, в частности подразделения морской пехоты и десантников, чтобы усилить группировку в ответ на эскалацию конфликта.

Подобная риторика со стороны иранского военно-политического руководства демонстрирует готовность Тегерана к дальнейшей эскалации и посылает сигнал Вашингтону о нежелании Ирана отступать от своей позиции.

