"Поднимает глобальную волну страха и ненависти": Папа Римский призвал к дипломатическому урегулированию войны в Украине

Развязанная Россией война не только опустошает Украину, но и "поднимает глобальную волну страха и ненависти". Об этом заявил Папа Римский Франциск, выступив за "справедливый, длительный мир" и переговоры.

О нашей стране главой католической церкви вспомнил во время воскресной службы 25 февраля. Папа Римский обратился к собравшимся людям на площади Святого Петра в Ватикане, рассказав им, что днем ранее, 24-го числа, была вторая годовщина полномасштабного вторжения. Стоит отметить, что понтифик не называл виновника войны – Российскую Федерацию. Церковника цитирует Vatican News.

"Вчера, 24 февраля, мы со скорбью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Как же много жертв, раненых, разрушений, страданий, слез было в течение этого периода, который становится ужасно длинным и конца которого до сих пор не видно!

Это война, которая не только опустошает этот регион Европы, но и поднимает глобальную волну страха и ненависти. Возобновляя свою искреннюю приверженность мученическому украинскому народу и молясь за всех, особенно за многочисленные невинные жертвы, умоляю найти ту долю человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и длительного мира", – заявил Франциск.

Также он призвал верующих продолжать помолиться за "многочисленные народы, разбитые войнами", в частности Израиль и Палестину.

"Давайте задумаемся о больших страданиях, вспомним о невинных детях", – призвал религиозный лидер.

Как писал OBOZ.UA:

– В конце 2023 года с Папой Римским встретился 9-летний мальчик, потерявший маму и получивший ожоги из-за российского удара по Виннице. Маленький Рома из Львова подарил Франциску памятный браслет и получил благословение от понтифика.

– После этого Папа Римский снова осудил гибель тысяч детей в войнах, которые бушуют в Украине, на территории сектора Газа и в Йемене. При этом понтифик уже традиционно не назвал виновных, начавших агрессию.

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