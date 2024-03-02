Подкуп голосов и наркотики: на Сицилии арестовали 12 человек из-за причастности к мафии

В городе Сиракузы на итальянском острове Сицилия правоохранители за арестовали 12 человек в рамках расследования предполагаемого подкупа избирателей членами мафии, вымогательства и торговли наркотиками. Десятерых подозреваемых отправили в тюрьму, а двух других отправили под домашний арест.

Среди подозреваемых – Джузеппе Сорбелло, бывший член исполнительной власти Сицилии и бывший мэр города Мелилли. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщило издание ANSA.

Задержанных обвиняют в том, что они связаны или являются членами мафиозного клана "Нардо", который орудует на севере Сиракузы, и считаются частью базирующегося в Катании преступного клана "Сантапаола Эрколано" Коза Ностра.

Клан предположительно использовал запугивание, чтобы получить прямой или косвенный контроль над несколькими предприятиями в провинции Сиракузы, особенно в сфере сельского хозяйства.

Сорбелло обвиняют в том, что он мог способствовать освобождению из тюрьмы сына члена мафиозного клана "Нардо", а также в получении денег в обмен на голоса избирателей накануне местных выборов в Мелилье в 2022 году.

Тогда на выборах победил действующий мэр города Джузеппе Карта, который также является депутатом региональной ассамблеи Сицилии. За него проголосовало 75% избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2023 года в Италии произошла облава на местную мафию. Офицеры спецподразделения ROS, которые занимаются борьбой с преступными организациями и терроризмом, задержали 43 человека.

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