Одним из наиболее успешных гэбистских внешнеполитических активных мероприятий путинского времени была рожденная на Лубянке идея 2nd Track российско-американских переговоров. Параллельно с официальными контактами дипломатических ведомств для решения какой-то сложной проблемы между двумя государствами запускался канал неформальной рабочей группы экспертов и отставных чиновников, "близких к центрам принятия решений". В раскованной атмосфере встречи без галстуков, а иногда и в плавках в каком-нибудь живописном местечке, уважаемым коллегам зачастую удавалось найти неожиданное компромиссное решение проблемы, которое затем уже облекалось в какие-то международно-правовые формы.

Идея всем чрезвычайно понравилась, а остальное уже было делом техники. Из узкого круга штучных ценнейших кремлевских агентов влияния на вершине американского политического бомонда подбирался руководитель американской делегации. Тот окружал себя шлейфом полезных буржуазных идиотов. Товарищ генерал (как правило), возглавлявший российских экспертов в штатском, включал иногда в свою группу для атмосферы непринужденности несколько как бы непосвященных российских либералов.

Самой знаменитой подобной операцией была встреча на финском острове Бойсто в июне 2014 года. Группу "экспертов" возглавляли бывший Директор СВР генерал Трубников (с российской стороны) и бывший Директор по России в СНБ США Том Грэм (Thomas Graham).

Встреча на озере породила концептуальный каркас минских соглашений, навязанных затем Украине совместными усилиями высоких договаривающихся сторон. Тех самых соглашений, о которых наш матерый Риббентропище восемь лет подряд твердил: "Мы не позволим Украине соскочить с крючка минских соглашений".

Не стареют душой ветераны. Чекистская труба снова позвала в бой матерого маститого американского политолога. И он послушный в бой пошел. Прихватив с собой, как положено по инструкции, двух полезных буржуазных идиотов – Ричард Н. Гааз и Чарльз Купчан. Он явился 25 апреля в Нью-Йорке к прибывшему туда по-председательствовать в СБ ООН тому же "Риббентропу".

Они немедленно провели первую встречу в рамках 1,5 Track переговорного процесса. (С американской стороны это был 2nd Track, а с российской 1st Track) Как сообщила 6 июля NBC, эта встреча проходила с ведома Белого Дома и американские участники проинформировали NCS (National Security Council – Совет национальной безопасности, СНБ), т.е. того же Джейка Салливана о ее результатах и дальнейших планах рабочей группы. Заметим, что до 27 июля никаких опровержений данного сообщения NBC от СНБ не последовало.

Опровергать пришлось 27 июля. В этот день "Moscow Times" опубликовал развернутое интервью c находившимся в Москве "анонимным" руководителем американской переговорной группы "Former U.S. Official Shares Details of Secret ‘Track 1.5’ Diplomacy With Moscow" Наш старый знакомец (конечно же тот самый Том Грэм) был чрезвычайно словоохотлив:

"Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах мира. Российская мощь (Russianpower) не обязательно такая уж плохая вещь.

Мы согласились, что шансы украинцев вернуть все свои территории ничтожно малы. Что касается Крыма, если русские почувствуют, что они могут его потерять, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия.

В 4-х других контролируемых русскими регионах Вашингтон предложил провести свободные референдумы, чтобы жители могли сами определить, частью какой страны они хотят остаться. В качестве первого шага стороны должны объявить прекращение огня и вывести свои войска из достаточно широкой демилитаризованной зоны, контролируемой ООН или ОБСЕ".

Разумеется, "Moscow Times" обладает аудиозаписью разговора, и редакция обратилась в СНБ за комментариями относительно озвученных загадочным анонимом позиций и намерений Соединенных Штатов и Вашингтона.

Салливан через своего пресс-секретаря категорически отрицал любую вовлеченность в миссию Грэма и более того само существование любых подобных 2nd track американо-российских переговоров о судьбе Украины: "Наша позиция неизменна – ничего об Украине без Украины".

Салливан нагло лжет, что он ничего не знает о Track 1,5 переговорах с Кремлем. Он прекрасно был осведомлен обо всех подробностях встречи Грэма (плюс два полезных идиота) с Риббентропом 25 апреля в Нью-Йорке.

И, наконец, самое главное. При всей чудовищности приведенных выше высказываний 100%-го кремлевского агента Грэма они в целом полностью отвечают той концепции войны в Украине, которую все полтора года упорно отстаивают внутри американской администрации Салливан и директор ЦРУ Бёрнс. Ни разу эти два чиновника не смогли выдавить из себя два простых слова: ПОБЕДА УКРАИНЫ. Для них главная цель США в этой войне – "непоражение России". Ни в коем случае. Фанатично преданные этой цели они отчаянно тормозят поставки Украине оружия, необходимого для ее решающей победы над смертельным врагом. На совести этих мерзавцев тысячи, десятки тысяч жизней украинских воинов и мирных жителей. Дедушка Байден очевидно не способен решить эту проблему внутри собственной администрации. Два одновременных скандала – Burnsgate и Sullivangate – дают возможность проукраинскому большинству Конгресса срочно созвать слушания как по секретному устному пакту Бёрнса-Нарышкина от 02.11.2021, так и по текущим переговорам представляющего (с ведома Салливана) США российского агента Грэма.

Рейгановское крыло республиканской партии просто обязано определиться со своим кандидатом и убедительно выиграть как республиканскую конвенцию, так и выборы 2024 на платформе решающей победы Украины над русским фашизмом, бросившим вызов всему Свободному миру.