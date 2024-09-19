'Поддержка Украины – приоритет': новый генсек Совета Европы высказался о первых шагах в должности

Ален Берсе, который с 18 сентября стал новым генеральным секретарем Совета Европы, назвал поддержку Украины своим первым приоритетом на должности. Он напомнил, что Украина борется за свое демократическое будущее и нуждается в помощи.

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Об этом европейский политик сказал в первом обращении к представителям государств-членов Совета Европы в среду, 18 сентября, передает "ЕП". В обращении Берсе подчеркнул важность текущей работы Совета Европы, который "играет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека".

Он заявил, что будет работать "со страстью и преданностью", чтобы обеспечить будущее, в котором каждый европеец сможет жить в условиях свободы и безопасности.

Говоря о вызовах и приоритетах своей работы, Берсе подчеркнул, что первый из них – "необходимость в поддержке нашего государства-члена, Украины".

"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", – подчеркнул новый генсек Совета Европы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что провел разговор с Ален Берсе и поздравил его со вступлением в должность. Политики, как отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, обсудили продолжение сотрудничества между Украиной и Советом Европы, совместную работу по продвижению Формулы мира, а также обеспечению полной и всесторонней ответственности за российские преступления, включая преступление агрессии против Украины.

"Я также пригласил Генерального секретаря Алена Берсе посетить Украину", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам второго тура голосования на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге новым генеральным секретарем Совета Европы стал бывший президент Швейцарии Ален Берсе. В своем первом публичном заявлении новоизбранный генеральный секретарь объявил, что его приоритетом будет Украина.

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