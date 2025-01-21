Поддержка Израиля, санкции против МКС и ВОЗ и многое другое: какие указы подписал Трамп в первый день своего президентства

Республиканец Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, в первый день своего президентства подписал десятки указов и исполнительных документов, резко пересматривающих политику его предшественника Джо Байдена. Они выводят США из ряда международных организаций и дают старт радикальным трансформациям.

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Этими документами Трамп, очевидно, начал реализацию своего обещания "золотой эры Америки", которое он дал во время инаугурационной речи. Часть из них новый лидер подписал перед своими сторонниками, которые собрались на Capital One Arena в Вашингтоне, остальные – в Овальном кабинете Белого дома. О самых резонансных инициативах нового лидера США читайте в материале OBOZ.UA.

Выход США из Парижского климатического соглашения

20 января Трамп второй раз в истории вывел США из Парижского климатического соглашения, что свидетельствует о скептическом отношении к глобальному потеплению, а также вписывается в его повестку дня, направленную на освобождение нефтедобывающих и газовых компаний от регулирования, чтобы они могли максимизировать добычу.

В своей инаугурационной речи новый президент пообещал объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики" и оптимизировать процессы выдачи экологических разрешений и проверок, которые, по словам его администрации, "накладывают неоправданное бремя на производство и использование энергии".

"Я немедленно выхожу из несправедливого, одностороннего мошенничества Парижского климатического соглашения. Соединенные Штаты не будут саботировать свои собственные индустрии, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду", – сказал Трамп.

Его замечания прозвучали, несмотря на тот факт, что сейчас США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории мира, пишет CNN.

Парижское климатическое соглашение обязывает около 200 стран мира удерживать глобальное потепление на уровне ниже 2 градусов Цельсия, а в дальнейшем – ниже 1,5 градуса.

Приостановка помощи США

Трамп ввел 90-дневную паузу в оказании помощи со стороны США иностранным организациям и странам. Цель – проведение проверки, которая должна определить, соответствуют ли эти программы внешней помощи политическим целям нового президента.

Речь идет об обязательствах и выплатах средств помощи США иностранным государствам и неправительственным организациям, международным организациям и подрядчикам, которые ее предоставляют. Американские СМИ уточняют, что практические детали указа не понятны до конца, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть реализовано.

Помилование участников штурма Капитолия

Трамп помиловал почти всех обвиняемых в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда он лично настаивал на непризнании победы Байдена на выборах и подстрекал к атаке на здание Конгресса.

Новый акт Трампа фактически отменяет юридические последствия для всех, кроме 14 из почти 1590 человек, которым были предъявлены обвинения. Исключение составляют члены ультраправых организаций Proud Boys и Oath Keepers, чьи сроки заключения истекли досрочно.

Однако среди помилованных есть Энрике Таррио, бывший лидер ультраправой неофашистской организации Proud Boys, приговоренный к 22 годам заключения, что является самым длинным сроком среди всех дел о бунте 6 января.

Среди других помилованных есть люди, осужденные за использование труб, палок и химических спреев для нападения на полицейских, тогда охранявших Капитолий. Трамп называл всех их "заложниками 6 января".

Отмена 78 исполнительных указов администрации Байдена

Трамп упразднил 78 исполнительных указов времен Байдена, многие из которых его предшественник подписал в первый день своего правления.

Они касались продвижения расового равенства, борьбы с гендерной дискриминацией, решения проблем изменения климата, ответа правительства США на пандемию наводнений.

Трамп также отменил дополнительные нравственные требования и обязательства к должностным лицам в исполнительной власти, а также указ Байдена от 2021 года, позволявший служить в армии США открытым трансгендерам.

Кроме того, новый лидер отменил решение Байдена исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, а также решение о санкциях в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, подозреваемых в насилии в отношении жителей Палестины.

Среди отмененных также есть указ администрации Байдена об искусственном интеллекте от 2023 года, который имел целью контролировать и регулировать риски искусственного интеллекта.

Выход Соединенных Штатов из ВОЗ

Дональд Трамп объяснил свой шаг по выводу США из ВОЗ якобы "неправильным обращением" этой организации "с пандемией COVID-19" и "неспособностью организации к реформам".

"Это важный вопрос", – сказал Трамп своему помощнику, подписывая указ.

В постановлении также говорится, что ВОЗ "продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат".

В ВОЗ пока не прокомментировали решение Трампа.

Известно, что при администрации Байдена США оставались самым крупным спонсором ВОЗ. В 2023 году на долю Штатов приходилась почти пятая часть ее бюджета, которая составляет около 6,8 млрд долларов.

Отсрочка запрета TikTok в США

Трамп приостановил на 75 дней запрет на применение TikTok на территории Соединенных Штатов. Он, в частности, подписал указ, продлевающий срок, в течение которого материнская компания TikTok должна найти нового владельца, в противном случае ей грозит запрет США.

После этого срока Трамп планирует предоставить своей администрации "возможность определить соответствующий курс, который позволит защитить национальную безопасность и избежать внезапного закрытия коммуникационной платформы, которой пользуются миллионы американцев, говорится в тексте указа.

Но окончательная судьба TikTok в США остается под вопросом. Неясно, захочет ли владелец TikTok из Китая, ByteDance, продать его, даже если это будет сделка, заключенная через посредство Трампа, пишет CNN.

Объявление чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой

Один из подписанных Трампом актов предписывает прекратить расселение беженцев в США "не менее четырех месяцев".

Новый лидер также распорядился, что приоритетом для военных должно стать "закрытие границ", прекращение незаконной массовой миграции, торговля наркотиками и другие преступления.

Кроме того, Трамп приказал принять меры по "развертыванию и строительству временных и постоянных физических барьеров" на границе США с Мексикой.

В частности, предоставить вооруженным силам войска, места содержания под стражей, транспорт, включая самолеты, и другие услуги для повышения безопасности границ, пишет The Washington Post.

Согласно одной из новых директив, Соединенные Штаты перестанут пропускать нелегальных мигрантов, даже если они ищут убежища.

Трамп также приказал возобновить политику "Оставайтесь в Мексике", согласно которой мигранты должны ожидать рассмотрения вопроса о предоставлении убежища в своей стране. Другой приказ позволяет генпрокурору требовать смертной казни за все преступления, тяжесть которых требует ее применения, даже если эти преступления совершены мигрантами.

Отмена указа о снятии санкций с МУС

Среди исполнительных указов Байдена, отмененных президентом США Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности, есть указ, отменяющий санкции, введенные Трампом против Международного уголовного суда в его первый срок, пишет The Times of Israel.

Это означает, что экономические санкции и ограничения на поездки в отношении сотрудников МУС, которые Трамп ввел в 2020 году, снова будут в силе.

Израиль призвал Трампа наложить санкции на МУС из-за ордеров на арест премьер-министра Биньямину Нетаньяху и бывшего министру обороны Йоава Галланта. Конгресс США предлагает собственные санкции против суда, но этот законопроект еще должен пройти через разделенный Сенат.

Санкции 2020 года были введены из-за усилий МУС по расследованию возможных военных преступлений войск и сотрудников разведки США в Афганистане.

Ни США, ни Израиль не являются членами в суде и поэтому утверждают, что у него нет юрисдикции вести уголовные дела в отношении кого-либо из них.

Ограничение права на гражданство родившимся в США

Еще один указ Трампа направлен на переосмысление права гражданства по рождению – процессу, в рамках которого все люди, родившиеся в США, автоматически приобретают американское гражданство.

Распоряжение Трампа применяется в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Такие дети больше не будут получать американское гражданство автоматически. Документ также запрещает предоставлять гражданство по праву рождения детям, родители которых имеют временную работу в США, студенческие и туристические визы.

Масштабные расследования против администрации Байдена

В новых распоряжениях Трамп приказал министерству юстиции и Офису директора национальной разведки США начать широкие расследования якобы "цензуры свободы слова" со стороны администрации Байдена и "вепонизации" правоохранительных и разведывательных органов.

Ранее Трамп обещал ответить на то, что он считал "неправомерными" усилиями администрации Байдена по уголовному преследованию Трампа и его союзников.

"Американский народ был свидетелем того, как предыдущая администрация проводила систематическую кампанию против своих политических оппонентов, используя законную силу многочисленных федеральных правоохранительных органов и разведывательного сообщества против этих оппонентов в форме расследований, судебных преследований, гражданских правоохранительных действий", – говорится в одном из распоряжений Трампа.

Теперь только два пола

Один указом Трампа касается вопросов прав ЛГБТК+. В нем говорится, что отныне в соотвествии с официальной политикой правительства США существуют только два пола – мужской и женский, а небинарных или прочих вариантов больше не существует.

Этот указ также предписывает федеральным агентствам прекратить проведение политики, начатой при президенте Байдене, которая облегчала трансгендерам обновление гендерной принадлежности в федеральных удостоверениях личности.

В общей сложности Трамп в свой первый день в Белом доме подписал около 100 указов. Для сравнения – его предшественник Джо Байден после вступления в должность ограничился подписью 17 документов.

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