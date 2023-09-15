'Поддержка будет': Кличко в Берлине встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен

Виталий Кличко с братом Владимиром встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретились в Берлине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Во время неформального общения я отметил необходимость поддержки вступления Украины в ЕС. Потому что интеграция нашего государства в европейские и трансатлантические структуры – это залог мира и стабильности во всей Европе. Мирового порядка, который пытается разрушить Россия, – отметил Кличко.

Видео дня

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что поддержка для Украины будет.

"Но Украина, как пообещала, должна выполнить необходимые условия. Но воплотить безотлагательные реформы. Потому что восстановление Украины – это, прежде всего, демократические преобразования", – подчеркнул мэр Киева.