Подбросил в постель: в Индии мужчина получил двойное пожизненное за убийство жены коброй
В Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за убийство жены при помощи кобры. Змею он подбросил ей в постель.
Об этом пишет ВВС. Обвинение на суде назвало такой способ самым редким.
Инцидент произошел в мае 2020 года. Сурадж Кумар подбросил кобру в кровать своей 25-летней жены, пока та спала. Таким образом он хотел получить ее приданное.
Как выяснилось, это была не первая попытка избавиться от супруги, однако в первый раз от укуса гадюки ее удалось спасти.
Полиция начала расследование по иску родных женщины, которым показалось странным, что их дочь второй раз за короткий промежуток времени укусила змея.
В итоге мужчину арестовали, а затем суд признал виновным в убийстве. Кроме двойного пожизненного заключения, мужчину также обязали выплатить 6,6 тысяч долларов штрафа.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области вынесли приговор двум подросткам, которые пытались убить женщину и украсть у нее деньги. Она оказались матерью одного из них.