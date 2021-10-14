Подбросил в постель: в Индии мужчина получил двойное пожизненное за убийство жены коброй

В Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за убийство жены при помощи кобры. Змею он подбросил ей в постель.

Об этом пишет ВВС. Обвинение на суде назвало такой способ самым редким.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Сурадж Кумар подбросил кобру в кровать своей 25-летней жены, пока та спала. Таким образом он хотел получить ее приданное.

Как выяснилось, это была не первая попытка избавиться от супруги, однако в первый раз от укуса гадюки ее удалось спасти.

Полиция начала расследование по иску родных женщины, которым показалось странным, что их дочь второй раз за короткий промежуток времени укусила змея.

Видео дня

В итоге мужчину арестовали, а затем суд признал виновным в убийстве. Кроме двойного пожизненного заключения, мужчину также обязали выплатить 6,6 тысяч долларов штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области вынесли приговор двум подросткам, которые пытались убить женщину и украсть у нее деньги. Она оказались матерью одного из них.