Почти весь Иран остался без интернета: в чем причина

Иран полностью отключился от глобального интернета и частично блокировал локальную, сугубо иранскую сеть. К такому решению власти Ирана пришли из-за возможных кибератак Израиля.

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В частности, шаг был направлен на то, чтобы "предотвратить угрозу жизни и имуществу граждан со стороны врага", цитирует Reuters заявление министерства связи страны. В то же время лаборатория исследования глобальной сети NetBlocks подтверждает: интернет в Иране "почти полностью отключен".

По данным лаборатории, жалобы на массовые перебои в сети из Ирана начали поступать еще 17 июня. Одновременно иранское правительство призвало граждан удалить WhatsApp и вообще ограничить пользование интернетом.

В последние часы 18 июня количество жалоб от гражданского населения Ирана на проблемы с сетью и ее сервисами упало почти до нуля.

По сообщениям из Ирана, два главных сетевых провайдера страны, иранские мобильные операторы перестали работать.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне интенсивной израильской операции "Восходящий лев", Али Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана. Укрытие расположено в районе Лавизан и имеет усиленный уровень безопасности, предназначенный для высшего руководства страны в случае чрезвычайных ситуаций.

Военную операцию Израиль начал из-за так называемой ядерной программы Ирана. По данным израильской разведки, Иран якобы вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, поэтому по иранским ядерным объектам была нанесена серия ударов.

Президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

Так или иначе, однако Али Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, которого казнили через повешение. Хаменеи, как и Хусейн, выбрал путь против государства Израиль, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

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