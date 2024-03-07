Почти половина фермеров, задержанных на протесте в Варшаве, были пьяны – полиция

В Варшаве во время столкновений участников агропротестов с полицией были задержаны 55 человек. Из них 26 правонарушителей вели себя особенно агрессивно, а почти половина из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщила полиция Варшавы в соцсети X. Стражи порядка назвали "рекордсмена" среди задержанных по количеству алкоголя в крови.

"Алкоголь повышает агрессию. Вчера из 26 задержанных почти половина были пьяны. У рекордсмена было 1,6 промилле алкоголя в организме", – говорится в сообщении полиции Варшавы.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил в Сейме 7 марта, что задержанные лица – это провокаторы, сознательно атаковавшие полицию. Отвечая на обвинение оппозиции в "нападениях" на митингующих, министр подчеркнул, что сотрудники полиции повели себя профессионально и адекватно ситуации.

"Хочу отделить две группы: протестовавшие фермеры и группка хулиганов, которые атаковали полицию и сделали это сознательно", – сказал министр.

Кервинский подчеркнул, что полиция честно выполняла свою работу – и когда обеспечивала безопасность бастующим фермерам, и когда защищала польских граждан от "банды провокаторов".

При этом министр не уточнил, кто именно эти провокаторы, каких профессий и откуда приехали на протест. На вопрос журналистов, задействованы ли в провокациях российские граждане или какие-либо российские влияния, Кервинский сказал, что сообщит об этом, если такое окажется.

В результате столкновений польской полиции с протестующими пострадали четырнадцать полицейских. Также, по данным правоохранителей, в полицию обращаются жители, которые жалуются, что митингующие врывались на балконы и разрушали их частное имущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 6 февраля, в столице Польши Варшаве полиция разогнала вышедших на забастовку фермеров. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!