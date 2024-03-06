В Польше полиция разогнала бастующих фермеров слезоточивым газом. Видео
В среду, 6 февраля, в столице Польши Варшаве полиция разогнала вышедших на забастовку фермеров. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько десятков протестующих стражи порядка задержали.
В сети обнародовали видео с места происшествия.
Забастовка фермеров в Варшаве началась с самого утра. Протестующие собрались перед офисом премьер-министра Дональда Туска. Они выкрикивали лозунги и размахивали флагами, а затем стали жечь шины.
Сначала полиция пыталась создать безопасные условия для бастующих, останавливала движение на близлежащих улицах. Однако протестующие "разошлись". Бастующие зажгли файеры и пытались перекрыть улицы тракторами.
Впоследствии начались стычки с полицией.
Как сообщал OBOZ.UA, польские фермеры устроили масштабную забастовку в Варшаве. Фермеры протестуют против "зеленого курса" и требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.
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