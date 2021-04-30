Почти 1,5 тысячи тракторов блокировали движение у Европарламента. Фото и видео масштабного протеста

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Почти 1,5 тысячи тракторов блокировали движение у Европарламента. Фото и видео масштабного протеста

В Страсбурге состоялась массовая акция протеста, в рамках которой фермеры пригнали в город 1400 тракторов и заблокировали движение вокруг Европейского парламента.

Таким образом фермеры выразили свое несогласие с новой политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протест фермеров в Страсбурге.

Большое скопления сельхозтехники, которая съехалась из разных районов Ельзаса и Страсбурга, вызвало транспортный коллапс в европейском квартале и огромные пробки в радиусе 10 км вокруг города.

По мнению фермеров, новая политика ЕС негативно скажется на традиционной модели сельского хозяйства.

Фермеры вышли на протест в Страсбурге.

"У нас складывается впечатление, что стремление к "уменьшению сельского хозяйства" является лейтмотивом. Это для нас неприемлемо" – сказал президент Генеральной ассоциации производителей пшеницы Эрик Тируен, слова которого цитирует France24.

Фермеры скандировали лозунги: "Зеленее – дороже", "Нет технократии, да здравствует здравый смысл".

Протест фермеров в Страсбурге.
Протест фермеров в Страсбурге.
Колонна тракторов заблокировала движение у Европарламента.
Фермеры на тракторах спровоцировали транспортный коллапс в Страсбурге.
Более 1400 тракторов приехали в Страсбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции из-за недостаточного финансирования медицины произошли забастовки врачей. Тогда более тысячи из них пригрозили уволиться с руководящих должностей.

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