Почти 1,5 тысячи тракторов блокировали движение у Европарламента. Фото и видео масштабного протеста

В Страсбурге состоялась массовая акция протеста, в рамках которой фермеры пригнали в город 1400 тракторов и заблокировали движение вокруг Европейского парламента.

Таким образом фермеры выразили свое несогласие с новой политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Большое скопления сельхозтехники, которая съехалась из разных районов Ельзаса и Страсбурга, вызвало транспортный коллапс в европейском квартале и огромные пробки в радиусе 10 км вокруг города.

По мнению фермеров, новая политика ЕС негативно скажется на традиционной модели сельского хозяйства.

"У нас складывается впечатление, что стремление к "уменьшению сельского хозяйства" является лейтмотивом. Это для нас неприемлемо" – сказал президент Генеральной ассоциации производителей пшеницы Эрик Тируен, слова которого цитирует France24.

Фермеры скандировали лозунги: "Зеленее – дороже", "Нет технократии, да здравствует здравый смысл".

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