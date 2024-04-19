Почти 1,5 миллиона евро за три дня: словаки выступили против правительства и собирают средства на боеприпасы для ВСУ

Словаки начали кампанию сбора для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, несмотря на то, что правительство Роберта Фицо решило проигнорировать ее. Премьер Словакии считает, что отправка оружия Киеву только продолжает войну.

Об этом сообщает сайт словацких активистов. Сбор является результатом объединенных усилий нескольких организаций и активистов с многолетним опытом помощи Украине.

"Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему от войны соседу. Давайте покажем, что не только правительство и Фицо могут решать за нас. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует мнению большинства граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим и знаем , как помочь", – написали организаторы.

Они призвали сограждан доказать, что Словакия стоит на правильной стороне истории и стремится помочь Украине, несмотря на пророссийское правительство.

"Будет ли Словакия присоединяться к Чехии и другим странам, теперь решаете и вы. Давайте покажем, что мы действительно понимаем, что Украина тоже воюет за нас и имеет право защищаться. Давайте будем смелыми вместе и поможем ей в том, что ей больше всего нужно, а это боеприпасы", – говорится в сообщении.

Начиная со вторника, 16 апреля, словаки собрали уже около 1,5 млн. евро. Отмечается, что акцию поддержали многие общественные деятели, в том числе почти 100-летний Отто Шимко, бывший партизан и заключенный немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

"Невозможно было вести переговоры с агрессорами; их нужно было победить. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины", – заявил он.

Сбор средств также поддержал бывший министр иностранных дел и прозападный дипломат Иван Корчок, проигравший Питеру Пеллегрини в последнем туре президентских выборов 6 апреля.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Чехии Петр Павел заверил, что его страна пытается доставить снаряды Украине "так быстро, как это возможно". Параллельно Европа увеличивает свои мощности по изготовлению БК.

Напомним, к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на 16 апреля присоединились 20 государств. Прага уже определила более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

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