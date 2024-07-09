'Почему мир позволяет убивать наших детей?': в Варшаве прошел митинг из-за удара РФ по 'Охматдету'. Фото

В понедельник, 8 июля, в столице Польши Варшавы люди вышли на акцию протеста из-за удара российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Митинг прошел под лозунгом "Почему мир позволяет россиянам убивать наших детей?"

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Там отметили, что в акции приняли участие более сотни украинцев, поляков и беларусов.

Они организовались через соцсети за несколько часов и принесли свечи, цветы, детскую обувь и игрушки. Люди пришли в центр города, к Дворцу культуры и науки, держа в руках плакаты с надписями "Россия – страна-террорист", "Вооружите Украину сейчас", "Геноцид безжалостный".

Во вторник, 9 июля, в Варшаве должен пройти еще один митинг, призванный привлечь внимание к преступлениям страны-агрессора РФ. Людей призывают прийти к одному из детских госпиталей с плакатами, свечами и детской одеждой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

– Попадания были в корпуса детской больницы "Охматдет". На место происшествия сразу прибыли все оперативные службы и неравнодушные украинцы, которые начали разбор завалов. В сети вскоре опубликовали момент удара по российской ракете Х-101 по "Охматдету" – удар по медучреждению был квалифицирован как военное преступление.

– ООН отреагировала на ракетную атаку России по городам Украины и на больницу "Охматдет". Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун резко осудила удары вооруженных сил РФ по украинским городам 8 июля. Также стало известно, что Совбез ООН проведет заседание из-за обстрела Россией детской больницы.

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