Потому что США и другие наши союзники могут не ограничиться запретом поставки в Россию айфонов. И все может пойти не по грузинскому, приднестровскому или крымскому, а по иракскому сценарию. Было бы желание…

Как это было с Хусейном, который решил, что дружеские отношения с маленьким Кувейтом стали ему не интересными. При том, что это соседское государство ссудило Багдаду за прошедшие годы 30 миллиардов долларов. Саддам решил попросить "простить" долг, а кувейтцы отказались. Отказались они и снизить объем добычи нефти ради того, чтобы повысить цены и помочь Ираку залатать дыры в бюджете. После чего в Багдаде быстро решили, что Кувейт — всего лишь отколовшаяся иракская провинция, по счастливому стечению обстоятельств крайне богатая нефтью. 2 августа 1990 года Саддам вторгся в Кувейт, чтобы поддержать неких "кувейтских революционеров", 4 августа было наскоро сформировано проиракское "временное правительство свободного Кувейта", а уже через четыре дня было объявлено о присоединении Кувейта к Ираку — "чтобы пресечь распространение зловредных революционных идей".

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А вот несколько цифр, показывающих, что экономически сделали с Ираком после этого вторжения.

Санкции ввели резолюциями 661 и 687 Совбеза ООН в 1990 г.

Цели: ликвидировать оружие массового уничтожения, остановить поддержку терроризма, заставить Ирак заплатить репарации Кувейту и все внешние долги.

Ограничение импорта: по факту, запрещён ввоз всего, кроме продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Лекарства, однако, не все, а только те, которые не могут быть предназначены для помощи раненым во время боевых действий. Всё, что может быть использовано хоть как-то для войны, запрещено, например, компьютеры, наручные часы, ткани или обувные подошвы.

Ограничение экспорта: запрет на экспорт нефти, с 1995 г. - программа "нефть в обмен на продовольствие", с 1997 г. разрешили продавать на 2 млрд долларов за полгода, с 1998 г. - 5,26 млрд., в декабре 1999 г. ограничения экспорта нефти сняты.

Последствия для экономики и населения:

- В 1988 г. объём импорта Ирака составлял 10,3 млрд долларов, к концу 1991 г. - 0,4 млрд.

- Санкции привели к деградации всех отраслей экономики.

- Зарплаты в госсекторе, основном для страны, сократились до 3-5 долларов в месяц.

- Если в начале 1991 г. доллар можно было купить за 8 динаров, то в 1995 г. он стоил 3000 динаров.

- Были введены пайки по 1000 ккал/день на человека. Ситуация улучшилась только после введения программы "нефть в обмен на продовольствие".

- Более 20% детей перестали ходить в школу. Резко возросла детская смертность (среди детей до 5 лет - в 6 раз).

- На севере Ирака, где гуманитарная ситуация считалась наиболее благоприятной, в 2002 г. 40% населения получали доход менее 300 долларов на домохозяйство в год, 20% - менее 150 долларов. Угроза недоедания была реальной для 85% жителей Ирака.

Санкции начали действовать с 6 августа 1990 года, через четыре дня после вторжения Ирака в Кувейт.

Оккупация долго не продлилась. 17 января 1991 года войска коалиции начали боевую операцию "Буря в пустыне". 28 февраля 1991 года — операция завершилась освобождением Кувейта и восстановлением ему статуса независимого государства.

Но действие большей части санкций продолжалось до мая 2003 года, когда Саддам Хуссейн был насильственно смещён с поста руководителя Ирака.

Часть санкций, в том числе и выплата репараций Кувейту, действует в отношении Ирака до сих пор. Как говорится: "Любишь убивать - люби и нефть в обмен на продовольствие…"