"Победа Украины будет означать Третью мировую": Ле Пен сделала скандальное заявление о войне и вспомнила о мирном плане

Французская депутат с пророссийскими взглядами Марин Ле Пен заявила, что победа как РФ, так и Украины в полномасштабной войне скажутся на мировом порядке негативно. Мол, если выиграет Москва – это будет катастрофа, а если Киев – это "будет означать начало Третьей мировой войны".

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Своим мнением 54-летняя экс-кандидат в президенты Франции поделилась в интервью El Pais. Она выступает за мирные переговоры сторон, однако не говорит о том, как именно они должны происходить.

По словам Ле Пен, если победу получит Россия, то "все страны, у которых есть территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия".

Если победа будет на стороне Украины, то, как высказалась политик, "это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без мощи НАТО не сможет военным путем победить Россию".

"А это значит, что Третья мировая война развязана", – утверждает представительница ультраправых.

Ле Пен отметила, что Запад столкнется "с новой Столетней войной" [длительный средневековый конфликт между Англией и Францией], если будет поставлять оружие в Украину медленными темпами.

"Что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой", – сказала политик. В то же время она за поддерживает предоставление нашей стране только оборонительного оружия.

Когда ее попросили уточнить, как бы она завершила войну, она ответила следующее: "Я не собираюсь предоставлять вам мирный план прямо здесь, на журнальном столике".

Добавим, что Марин Ле Пен раньше была тесно связана с Кремлем. Она даже говорила, что разделяет глобальное видение Владимира Путина.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Ле Пен (по меньшей мере публично) поменяла взгляды. Например, она говорила, что Украине не стоит мешать на пути в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французский президент Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил, что поддерживает статус-кво Тайваня. Но, по его словам, позиция Вашингтона в поддержку тайваньского суверенитета вовсе не означает, что также пылко его будет отстаивать и Париж.

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