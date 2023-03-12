По делу о коррупции в Европарламенте есть российский след, – премьер Польши

В обозримом будущем Министерство иностранных дел Польши опубликует документы, подтверждающие так называемый русский след в коррупционном скандале в Европарламенте, который разразился в декабре 2022 года. Тогда по подозрению во взятке от представителей Катара была снята с должности вице-спикер представительного органа в Европе Ева Кайли.

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Об этом рассказал глава польского правительства Матеус Моравецкий в интервью одному из государственных порталов. Он считает, что данные от его коллег будут убедительны для мирового сообщества.

"Сегодня мы знаем, что в коррупции евродепутатов тоже проявились российский след. Наш министр внутренних дел в скором времени раскроет документы о влиянии российских служб, коррумпировавших евродепутатов. Впрочем, сразу оговорюсь, что речь идет о евродепутатах не из Польши", – обозначил политик.

Напомним, что 44-летняя гречанка Ева Кайли и еще пять членов ее команды были задержаны 9 декабря в Брюсселе. Основанием для этого стали подозрения бельгийской прокуратуры в том, что Катар, государство, принимавшее чемпионат мира по футболу-2022, пыталось повлиять на решение Европарламента путем "предоставления значительных подарков". Во время проведения обысков в офисах евродепутатов, в том числе самой Кайли, полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. А в квартире вице-спикера следователи обнаружили, согласно данным бельгийских СМИ, "сумки, набитые денежными купюрами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент принял резолюцию, которая легитимизирует процесс предоставления Украине самолетов-истребителей. Также в документе идет речь об урегулировании конфискации активов страны-агрессора России.

Также ведомство пристально следит за политической ситуацией в Тбилиси. Европейские депутаты крайне скептически отреагировали на принятие закона об иноагентах и призвали своих грузинских коллег отменить документ, ведь он может стать препятствием для вступления в ЕС.

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