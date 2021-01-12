Пленки "Байдена-Порошенко" слил Деркачу Онищенко – Минфин США

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко передал внефракционному нардепу Андрею Деркачу пленки с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Штатов. При этом отмечается, что пленки были получены в измененном варианте.

"Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в Штатах", – говорится в сообщении.

Также подчеркнуто, что бывший сотрудник посольства Украины в Штатах Андрей Телиженко организовывал встречи Деркачу с американцами, чтобы способствовать распространению ложных заявлений о коррупции в нашей стране.

"Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США", – отметили в Минфине.

Напомним, что США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского и еще шестерых украинцев, а также против четырех сайтов из-за вмешательства в их выборы. Позже Дубинский оправдывался, что он якобы никогда не вмешивался в выборы в других странах.

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