Пленки "Байдена-Порошенко" слил Деркачу Онищенко – Минфин США
Беглый экс-нардеп Александр Онищенко передал внефракционному нардепу Андрею Деркачу пленки с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Штатов. При этом отмечается, что пленки были получены в измененном варианте.
"Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в Штатах", – говорится в сообщении.
Также подчеркнуто, что бывший сотрудник посольства Украины в Штатах Андрей Телиженко организовывал встречи Деркачу с американцами, чтобы способствовать распространению ложных заявлений о коррупции в нашей стране.
"Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США", – отметили в Минфине.
Напомним, что США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского и еще шестерых украинцев, а также против четырех сайтов из-за вмешательства в их выборы. Позже Дубинский оправдывался, что он якобы никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня 2020 года Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на Петра Порошенко и Джо Байдена. На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.