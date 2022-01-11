Писатель Шендерович покинул Россию: он заявил, что за ним следили и угрожали

Российский и израильский журналист, прозаик, поэт и драматург Виктор Шендерович решил уехать из Российской Федерации. Ранее Министерство юстиции России внесло его в реестр физических лиц, выполняющих функции СМИ — иностранных агентов.

Но свой отъезд он связывает не с получением этого статуса, а с возбуждением уголовного дела о клевете в отношении "повара Путина" Евгения Пригожина. Об этом Шендерович сообщил на своей Facebook-странице.

Решение об отъезде писатель также объяснил тем, что за ним следили и угрожали.

"Разумеется, отъезд - это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался", - отметил Шендерович.

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Он также добавил, что ст. 128.1 УК РФ, по которой Пригожин потребовал открыть против него дело, предусматривает ограничение свободы на время следствия, и журналист не сомневается в том, что эта норма может быть применена.

Пригожин, уже выигравший дело о защите чести, достоинства и деловой репутации у "Эха Москвы" и Шендеровича (с радиостанции взыскали миллион рублей, с сатирика — сто тысяч), решил продолжить борьбу по статье о клевете.

Суд в Санкт-Петербурге уже постановил, что утверждения Шендеровича о том, что Пригожин спонсирует ЧВК Вагнера и является убийцей, не соответствуют действительности, но теперь адвокаты Пригожина хотят привлечь Шендеровича к уголовной ответственности за произнесение этих фраз.

"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь", - подчеркнул Шендерович.

Куда именно уехал писатель, он не уточнил.

Отметим, что Виктор Шендерович родился 15 августа 1958 года в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры, проходил стажировку в Театральном училище им. Щукина, а позже играл в театре О. Табакова. Работал театральным педагогом, преподавателем сценического движения и боя.

В 1983 году Шендерович дебютировал как писатель, опубликовав первый рассказ в "Литературной газете". На телевидении он работает с 1992 года.

Шендерович последовательно критикует политику Владимира Путина на посту президента России. В марте 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым, он вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры РФ он выразил свое несогласие с политикой российской власти на полуострове.

В сентябре того же года Шендерович подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку оккупантов на Донбассе.

Кроме того, он также призывал российские власти остановить войну в Чечне, поддерживал протестные акции в Беларуси и выступал в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом американской администрации и ЕС ужесточить санкции против Пригожина, которого также связывают с ЧВК Вагнера.

Вначале 2021 года Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. В их числе олигарх Евгений Пригожин, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

Ранее США ввели санкции против трех физических лиц и пяти организаций, связанных с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

газета "The New York Times" получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена олигарху Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина".