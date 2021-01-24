Пираты захватили турецкое судно у берегов Африки: есть раненные и убитые

У берегов экваториальной Африки в Атлантическом океане 24 января пираты захватили грузовое судно турецкой компании. В заложниках оказались 15 моряков – все граждане Турции, некоторые из них ранены, а один был убит.

Капитан, несмотря на травмы, продолжил вести корабль к габонскому Порт-Джентиле. С ним на борту преступники оставили еще двух членов экипажа, сообщило CNN Turk.

Отмечается, что судно Mozart, принадлежащее стамбульской Boden Maritime, подверглось нападению в 100 морских милях от Сан-Томе в Гвинейском заливе.

15 из 19 членов экипажа корабля, следовавшего из Лагоса (Нигерия) в Кейптаун (ЮАР), были похищены, 1 погиб, а 3 члена экипажа остались на судне с пиратами.

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом капитан признался, что вынужден вести корабль "вслепую" – по маршруту, который был предоставлен пиратами. Все навигационное оборудование на судне выключили.

Ожидалось, что пираты выйдут на связь и назовут условия освобождения заложников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков: шесть из них – украинцы, еще двое были гражданами Албании.