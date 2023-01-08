Пионтковский: Запад принял решение о безусловной капитуляции Путина

Российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что страны Запада уже приняли важное решение о безусловной капитуляции российского диктатора Владимира Путина. Они перестали бояться президента РФ и его шантажа.

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Об этом Пионтковский сказал "24 каналу". "И никакие фокусы с рождественским перемирием ему (Путину – Ред.) уже не помогут", – добавил он.

Публицист отметил, что изменить отношение Запада к российскому президенту смог украинский лидер Владимир Зеленский и его слова о том, что Украина становится лидером свободного мира. Именно они помогли "разбудить" партнеров нашей страны.

Кроме того, страны Запада сняли с себя самоограничение относительно передачи Вооруженным силам Украины наступательного вооружения – международная помощь вышла на новый уровень. Теперь наша страна наконец-то получит бронетехнику, которая нужна для контрнаступательных операций.

"Барьеров нет. Будут передавать то, что нужно для конкретных наступлений. Это – новый этап в отношениях Украины и США, и международных партнеров", – сказал Пионтковский.

Он подчеркнул, что теперь партнеры воспринимают Украину не как просителя, а как государство, которое защищает Запад от российской агрессии. Это большая заслуга ВСУ, украинских дипломатов и руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский заговорил о решающем контрнаступлении ВСУ. Он, по его мнению, может начаться после промерзания почвы – в январе-феврале 2023 года.

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