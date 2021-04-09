Pfizer и BioNTech подали заявку на применение вакцины для подростков в США

Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору.

Об этом сказано в совместном заявлении компаний, сообщили в пятницу, 9 апреля, в официальном Twitter-аккаунте Pfizer. В ближайшие дни такие заявки планируют направить регулирующим органам других стран.

"Эти запросы основаны на данных третьей фазы испытаний с участием лиц в возрасте от 12 до 15 лет с или без признаков инфекции SARS-CoV-2, которая продемонстрировала 100% эффективность и устойчивый антительный ответ после вакцинации", – сказано в сообщении.

На данный момент вакцина Pfizer и BioNTech в США может применяться для лиц старше 16 лет. Отмечается, что подростки 12-15 лет, которые участвовали в испытаниях, хорошо переносили побочные эффекты после вакцинации, причем они были такими же, как у лиц 16-25 лет.

Напомним, ранее Pfizer и BioNTech заявили, что препарат от COVID-19 их производства является безопасным и эффективным для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым постояльцам домов-интернатов и соцработникам.