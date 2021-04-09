Pfizer і BioNTech подали заявку на застосування вакцини для підлітків у США

Вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати прищеплювати підлітків 12-15 років. Відповідну заявку виробники надіслали американському медичному регулятору.

Про це йдеться в спільній заяві компаній, повідомили в п'ятницю, 9 квітня, в офіційному Twitter-акаунті Pfizer. Найближчими днями такі заявки планують скерувати регулювальним органам інших країн.

"Ці запити засновані на даних третьої фази випробувань за участю осіб віком від 12 до 15 років з або без ознак інфекції SARS-CoV-2, яка продемонструвала 100% ефективність і стійку антитільну відповідь після вакцинації", – вказано в повідомленні.

На цей момент вакцина Pfizer і BioNTech у США може застосовуватися для осіб, старших за 16 років. Зазначається, що підлітки 12-15 років, які брали участь у випробуваннях, добре переносили побічні ефекти після вакцинації, причому вони були такими самими, як у осіб 16-25 років.

Нагадаємо, раніше Pfizer і BioNTech заявили, що препарат від COVID-19 їхнього виробництва є безпечним і ефективним для підлітків віком від 12 до 15 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer мають прибути до України, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім людям у будинках-інтернатах і соцпрацівникам.