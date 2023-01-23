Первые БМП Bradley должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели — Пентагон

Первая партия боевой машины пехоты Bradley в качестве пакета военной помощи будет направлена в Украину уже в обозримом будущем. Во всяком случае, представители Пентагона считают, что сроки исчисляются несколькими неделями.

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Об этом сообщили в издании Голос Америки, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны США. Вашингтон делает большую ставку на эти боевые машины, считая, что они существенно улучшат позиции ВСУ на фронте.

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", – обозначено в сообщении.

Напомним, что после заявления Вашингтона об отправке в Украину БМП Bradley, Берлин сделал аналогичный анонс о боевых машин пехоты Marder. Эксперты рассказали об особенности обеих БМП и провели их сравнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на американских полигонах проходит обучение украинских военных управлению БМП Bradleу. В сети появились первые кадры наших солдатов в этих боевых машинах.

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