В американской истории еще не было прецедента, когда бывший президент оказывался за решеткой. Многие президенты Соединенных Штатов имели грешки и проблемы с законом, однако дело никогда не доходило до тюрьмы. Трамп может оказаться первопроходцем в мир строгого режима.

Все его президентство лаконично характеризуется одной фразой: Слон в посудной лавке. Трамп пришел в Белый дом, чтобы разрушить выверенную систему власти в Америке. Это не удавалось никому и тут он не оказался исключением. Система сдержек и противовесов выстояла, сломав самого Трампа. Кто-то, вероятно из российских “товарищей“, сказал ему в начале пути на политический Олимп: Ничего не бойся и делай что хочешь, ничего тебе за это не будет.

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Они ошибались. Америка не Россия и для президента страны тоже Закон есть закон.

Сегодня Трампа обвиняют в:

Измене,

Сговоре,

Препятствии осуществлению правосудия,

Рэкете,

Сексуальном насилии,

Подстрекательстве,

Проступках,

Лжесвидетельстве,

Злоупотреблении властью,

Взяточничестве,

Запугивании,

Неправомерном использовании активов,

Отказе от надзора,

Неисполнении долга,

Неподобающем поведении,

Организации преступлений на почве расовой ненависти,

Отказе подчиниться закону.

Если все это сложить на доказательной базе и вынести приговор, то не хватит пожизненного срока. Несмотря на столь роскошный букет преступлений, посадить Трампа в тюрьму весьма непросто по одной простой причине: за него проголосовало год назад 74 миллиона человек (из 340 миллионов, живущих в Соединенных Штатах), многие из которых сегодня нуждаются в буквальном смысле лечении от лже-патриотизма и фальшивых ориентиров. За время своего президентства Трамп солгал или ввел в заблуждение американский народ 50 573 раза, как подсчитали дотошные журналисты. Это сыграло свою роль и американское общество сегодня расколото, как никогда.

Не следует забывать утверждение нациста Геббельса: Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Так оно в Америке и случилось для тех, кто не способен думать и анализировать.

Весьма любопытная зарисовка из жизни штата Коннектикут, где на высшей орбите исполнительной и законодательной власти одни демократы. Тем не менее можно видеть на стенах ряда компаний большие плакаты, агитирующие за Трампа. Что характерно – все эти компании заняты бизнесом, не требующим выдающихся умственных способностей: добыча камней для строек в карьерах, цементные заводы, сортировка некондиционной одежды для перепродажи и тому подобное. Ни у одной компании, занятой в IT сфере или интеллектуального труда, таких плакатов не встретить. Вся риторика и пропаганда Трампа рассчитывалась на малообразованных или ограниченных людей.

Теперь Америка пожинает плоды правления Трампа. Продолжает работать комиссия 6 января, созданная в Конгрессе, для выяснения причин и наказания виновных в штурме Капитолия. В большинстве штатов Америки ФБР и полиция ведут расследование более 600 дел участников штурма, из которых 78 находятся в заключении под следствием или уже получили тюремный срок.

Однако главный зачинщик и подстрекатель – президент Дональд Трамп пока на свободе.

Сможет ли американская Фемида довести дело до логического финала? – покажет время. Раньше 2023 года, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, ожидать каких-то сенсационных результатов не приходится. Таковы реалии американского правосудия.