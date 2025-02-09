Сделка Трампа?

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В СМИ забросили будто план Трампа, который выглядит следующим образом: перемирие – выборы Президента Украины – мирный договор. Если это действительно концепт плана, то у меня плохие новости для команды Трампа.

Далее текст на языке оригинала.

Перемир’я не може бути першим пунктом плану, оскільки не влаштовує ні нас, ні орків. Нам воно не підходить, оскільки зараз орки змушені спалювати всі свої резерви і накопичування в постійних штурмах, щоб підтримувати "піррове" просування. Якщо вони виграють час, то перегрупуються, накопичать свіжого м’яса, наакумулюють ракет і бомб, сконцентруються і пізніше вдарять дуже сильно.

Орків не влаштовує перемир’я, оскільки воно дасть перепочинок нашим виснаженим військам, дозволить нарити нові оборонні укріплення, накопичити дрони і снаряди.

Більше того, Трамп хоче рухатись через примус. Для орків він запропонує посилення санкцій і збільшення допомоги нам. А нам навпаки погрожуватиме припиненням допомоги. Це не спрацює, оскільки ризики значно вищі для обох сторін, а запас продовжувати воювати ще зберігається значний.

Як я і писав у своєму прогнозі, ситуація є патовою, і має мало шансів на розв’язання в цьому році.