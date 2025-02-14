'Перемирие в Украине усугубит угрозу для Балтии' - Минобороны Нидерландов

Перемирие в Украине может привести к повышению угрозы вторжения российских захватчиков в другие страны, в первую очередь – в страны Балтии. Поэтому миссии НАТО в странах Балтии нужно усиливать.

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По крайней мере, так считает глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Об этом пятницу, 14 февраля, он сказал на заседании нидерландского правительства.

Господин Брекельманс отметил, что "прекращение огня в Украине" позволит российским оккупантам снова наращивать свой военный потенциал.

"Россия может перебросить войска, а это значит, что угроза растет… Это связано с размером Украины, она большая, и если вы хотите что-то изменить, это будет иметь определенные последствия", – пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что Нидерланды должны активно содействовать миссии НАТО в Литве для защиты восточного фланга Альянса. Там дислоцировано около 300 нидерландских военных, но этого, по мнению г-на Брекельманса, мало. Соответственно, правительство Нидерландов "должно сделать там еще больше", сказал он.

Имеется в виду развернутая в 2017 году миссия Enhanced Forward Presence в Литве, призванная укрепить восточный фланг НАТО и сдерживать Россию.

Отдельно глава Минобороны Нидерландов отметил, что решения об участии его страны в развертывании каких-либо миротворческих сил в Украине еще нет.

"Не стоит ничего исключать заранее, еще рано об этом говорить что-нибудь конкретное. Есть срочность, но также нужно время, чтобы обсудить это между европейскими странами и США", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды хотят передать Украине 25 бронированных гусеничных бронетранспортеров YPR. Наши Силы обороны могут использовать их для транспортировки раненых.

В начале февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили истребители от Франции и Нидерландов. Речь идет об обещанных ранее Mirage 2000 и дополнительных F-16.

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