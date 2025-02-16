Переговорная тактика США "внушает надежды": глава МИД Польши сделал громкое заявление

Тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, "дает ему надежду".

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Дипломата в воскресенье, 16 февраля, процитировало издание The Guardian. Глава польского МИД заявил журналистам на пресс-конференции в Мюнхене (Германия), что США поделились с ним своими планами относительно Украины.

"Генерал [Кит] Келлог (спецпосланник американского президента по вопросам РФ и Украины. – Ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников тактику переговоров Соединенных Штатов", – сказал Сикорский.

"Я не буду раскрывать ее здесь. Она вселяет некоторые надежды. Она неортодоксальна, но мы желаем им удачи", – добавил министр. Он отметил, что хочет, чтобы переговоры были эффективными.

"Есть основания как для надежды, так и для беспокойства. Существует старое правило: каждая новая американская администрация заново изучает Европу и Россию. Мы только что увидели пример этого", – сказал Сикорский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кит Келлог запланировал визит в Киев. Он заявил, что будет ориентироваться на переговоры, состоявшиеся 14 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

– В CNN считают, что специальный посланник Дональда Трампа может посетить Украину в четверг, 20 февраля. Но официально дата визита не раскрывается.

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