Передача Украине танков Abrams займет 'много месяцев', но немецкие Leopard прибудут быстро – Белый дом

Обещанные США американские танки Abrams смогут оказаться в Украине через "много месяцев". Время до передачи современных машин Вашингтон намеревается использовать для обучения экипажей и налаживания "цепочек поставок" для дальнейшей эксплуатации танков.

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А вот немецкие Leopard 2 прибудут "в кратчайшие сроки". Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал в комментарии CNN.

По его словам, прежде чем объявленная на днях партия из 31 танка Abrams сможет прибыть в Украину, "пройдет много месяцев". Это время, как отметил Кирби, США намерены использовать для обучения украинских экипажей и укрепления цепочек поставки, чтобы, когда танки наконец прибудут в Украину, украинские воины были как можно лучше подготовлены для их использования.

Несмотря на все попытки корреспондента издания добиться от Кирби ответа, возможны ли поставки танков Abrams в Украину до конца 2023 года, он так и не дал конкретного ответа.

"Я не хочу вдаваться в подробности, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что немецкие танки Leopard 2, о передаче которых объявила Германия, окажутся на территории Украины "в кратчайшие сроки".

Кирби также не смог ответить на вопрос, рассматривает ли Джо Байден поездку в Украину к годовщине российского полномасштабного вторжения, однако подчеркнул, что глава США "находится в тесном контакте с президентом Зеленским – они разговаривают довольно часто, довольно часто".

"Я думаю, что вы знаете, президент обязательно в любое подходящее время был бы готов совершить [поездку] в Украину. Но сейчас мы не на том этапе", – заявил представитель администрации Байдена.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

В целом европейские страны планируют предоставить Украине не менее 80 танков Leopard, пишет издание Spiegel. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам, – Польша, Финляндия, а также, по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще ряд стран. Для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии, которое официальный Берлин теперь пообещал предоставить.

Как заверил министр обороны Германии Борис Писториус, немецкие танки прибудут в Украину в марте.

Вслед за Шольцем вечером 25 января Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams и о начале подготовки экипажей для них. Также американский президент в своем выступлении заявил, что в ближайшие недели союзники передадут Украине сотни единиц бронетехники, украинские воины уже прошли необходимое обучение.