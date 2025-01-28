Пентагон приостановил заключение всех оборонных контрактов для переоценки потребностей и принципов закупки оружия – Bloomberg

Новый министр обороны США Пит Гегсет приостановил заключение всех новых армейских контрактов, что может свидетельствовать о переоценке потребностей армии и принципов закупки. Пауза может длиться не менее 10 дней.

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Об этом сообщило издание Bloomberg. Издание ссылается на еще неопубликованное решение Пентагона и источники, ознакомленные с ситуацией.

Назначенный 25 января на должность министра обороны Пит Хегсет одним из своих первых указов остановил заключение всех новых контрактов, а также временно Пентагон не принимает запросы на открытие оборонных программ.

Вероятно, такая пауза могла понадобиться для переоценки военных потребностей и системы закупок оружия.

По информации источников, приостановление контрактов может занять десять дней, но потенциально может и затянуться на месяцы.

Частично новое решение Гегсета касается остановки всех программ разнообразия, справедливости и привлечения (DEI), которые президент США Дональд Трамп закрыл своим исполнительным указом.

Напомним, что неделю назад, 23 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на 90 дней приостановил предоставление всей международной поддержки Соединенными Штатами другим странам. Однако это решение не касается ключевой помощи нашей стране.

В Пентагоне подтвердили, что указ Трампа не оказывает влияния на военную помощь Украине.

"Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку оно касается только программ развития, а не военной поддержки", – сообщили в Минобороны США.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе. Также этот указ Трампа не влияет ни на остаточную, ни на ранее запланированную поставку оружия из составов США по программе PDA, которую объявил Джо Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января агентство USAID, отвечающее за невоенную помощь США другим странам, по указанию Госдепа прекратило все проекты в Украине на 85 дней. Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

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