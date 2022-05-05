Пентагон о ракетных ударах РФ: на поставки оружия Украине не влияют

В Министерстве обороны США пристально следят за усилившимся ракетным обстрелом Украины со стороны Российской Федерации с целью поражения критически важной транспортной инфраструктуры, чтобы помешать поставкам военной помощи с Запада. Однако за 70 дней войны оккупанты продемонстрировали, что не умеют наносить точные удары.

Поэтому Пентагон не находит причин всерьез беспокоиться о помехах для снабжения нашей страны необходимым вооружением. Как отчитался пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби на пресс-конференции, транслировавшейся PBS NewsHour.

"Военные поставки в регион Украины продолжаются с невероятной скоростью. Мы знаем об этом, потому что общаемся с украинской стороной каждый Божий день и видим, что наше вооружение попадает в те руки, в которое оно направлено", – пояснил представитель Пентагона.

Видео дня

При этом Кирби подчеркнул, что США продолжает отслеживать подлинные цели в Украине, на которые были направлены вражеские ракеты. В дальнейшем они оценят и степень их поражения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, к оказанию военной помощи Украине склоняются уже и прежде нейтральные в этом вопросе израильтяне. Западные СМИ, ссылаясь на авторитетные источники, заверяют, что во время разговора о снабжении вооружения для ВСУ большинство официальных лиц Кнессета высказались за увеличение объема поставок, необходимого нашей стране на фоне агрессии РФ.