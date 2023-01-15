Пассажир разбившегося в Непале самолета успел снять видео за секунды до смерти. 18+

В воскресенье внутренний рейс компании Yeti Airlines потерпел крушение в Покхаре в Непале, что стало самой страшной авиакатастрофой за три десятилетия в небольшой гималайской стране. Один из пассажиров самолета успел снять видео за секунды до смерти.

Видео дня

В общем в авиакатастрофе погибло 72 человека. Соответствующий ролик появился в соцсетях. (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Самолет, следовавший из Катманду в туристический город Покхара, разбился при посадке и загорелся. Очевидцы рассказывают, что он летел низко над населенным пунктом, а затем резко начал вилять.

Авиакомпания Yeti Airlines, которая выполняла рейс, подтвердила, что на борту находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам представителя аэропорта, среди пассажиров было 15 иностранных граждан, в том числе один австралиец, один француз, один аргентинец, четыре россиянина, пять индийцев, два южнокорейца и один человек из Ирландии.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно, но это были точно не погодные условия.

На видео, снятом пассажиром в момент падения самолета, видны клубы густого черного дыма и горящие обломки.

Стоит отметить, что это была самая смертоносная авиакатастрофа в Непале с 1992 года, когда Airbus A300 Пакистанских международных авиалиний врезался в склон холма на подлете к Катманду, в результате чего погибли все 167 человек на борту.

В Непале с 2000 года в авиакатастрофах или крушениях вертолетов погибли около 350 человек. Европейский союз запретил непальским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве с 2013 года, сославшись на соображения безопасности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России 9 января произошла очередная авиакатастрофа. В Ненецком автономном округе РФ из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек. По предварительным данным, погибли два человека.

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