Парламент Латвии окончательно запретил использование георгиевских лент

Сейм Латвии окончательно запретил георгиевские ленты. Парламент поддержал соответствующие поправки в третьем чтении.

Об этом сообщает Delfi. Таким образом, будут внесены изменения в законы о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий и о митингах, шествиях и пикетах.

За поправки проголосовали 46 депутатов, против – 30. Они будут добавлены к действующему в стране закону, запрещающему использование флагов и символики СССР и нацистской Германии.

Использовать указанные символы можно будет лишь в случаях, когда это не будет направлено на прославление тоталитарных режимов, оправдания преступлений, а также в образовательных и художественных целях.

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Напомним, что в Украине георгиевская лента была запрещена в 2017 году. Соответствующий закон был принят в Верховной Раде в мае того года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какое наказание предусмотрено за использование символики тоталитарных режимов.