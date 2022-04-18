Парламент Италии единогласно поддержал предоставление оружия Украине

Правительство Италии приняло решение об оснащении Украины вооружением для дальнейшего сопротивления Российской Федерации. Также руководство страны усилит санкции против агрессора.

Об этом сообщило издание Corriere della Sera, ссылаясь на комментарий премьер-министра Марио Драги. Такое решение было принято его коллегами единогласно, поскольку они считают противостояние украинцев настоящим героизмом современности.

"Не поддержать сегодня Украину практически равносильно тому, чтобы сказать: сдайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя", – указал политик.

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Драги добавил, что усиление санкций против Москвы – довольно скорая перспектива, но ее недостаточно. Они могут лишь ослабить экономику агрессора, но остановить российские войска поможет лишь прямая военная мощь.

"Для этого нам нужно помогать украинцам поставками вооружений, что мы и делаем", – заключил он.

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