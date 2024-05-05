Папу Римского пригласили на мирный саммит в Швейцарии, – Виола Амхерд

Папа Римский Франциск приглашен на Глобальный саммит мира, который должен состояться в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, приедет ли понтифик, но Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.

Об этом рассказала президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick, опубликованном 5 мая. В частности, она сказала, что во время ее встречи с Франциском в субботу, 4 мая, речь шла и о войне в Украине.

Разговор с понтификом Амхерд назвала "интересным".

"У меня состоялся интересный разговор с Папой в теплой атмосфере. В частности, мы говорили о войне в Украине и других горячих точках мира", – сказала она.

Президент Швейцарии также подтвердила, что Папу Римского пригласили на саммит.

"Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", – сказала она в ответ на вопрос, приедет ли Франциск.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому журналисту Гьюго Траверсу, что пригласил Папу Римского к участию в саммите мира в Швейцарии.

Зеленский сказал, что дважды встречался с Франциском и диалог был достаточно добрым, однако потом со стороны Папы прозвучало несколько странных высказываний.

По словам Зеленского, важно привлечь к делу мира в Украине как можно больше уважаемых лидеров и представителей, религиозных лидеров и т.д. Поэтому важно, чтобы эти лица приняли участие в саммите.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МИД Швейцарии заявили, что РФ не приглашали на саммит мира, однако в дальнейшем Москва должна принять участие в мирном процессе, поскольку мирный процесс без нее якобы "немыслим".

Всего Швейцария пригласила более 160 делегаций. Среди них – представители ООН, ОБСЕ, G7, G20, БРИКС, ЕС, Совета Европы, Ватикана и Константинопольского патриархата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!