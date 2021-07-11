Папа Римский впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск впервые появился перед верующими после операции на кишечнике. Сегодня понтифик выступил с традиционной воскресной проповедью.

Об этом сообщает Associated Press. Обычно эту молитву глава Католической церкви возносит из Ватикана, однако сегодня он говорил с прихожанами с балкона римской больницы Агостино Джемелли.

Многочисленная публика, собравшаяся возле здания, поприветствовала Папу радостными криками и аплодисментами. Франциск подчеркнул, что рад возможности провести эту традиционную воскресную встречу.

"Я счастлив, что смог прийти на воскресную встречу. Благодарю всех. Я очень чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца!", – отметил понтифик.

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В свете своей госпитализации Папа Римский отметил важность качественной, доступной и бесплатной медицины. Он также указал на находившихся рядом с ним детей, которые также проходят лечение в больнице.

"Хочу выразить свою признательность и ободрение врачам, всем медицинским работникам и персоналу больниц. Они много работают", – добавил священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля Папе Римскому провели сужение толстой кишки – у него диагностировали дивертикулярный стеноз. В Ватикане отметили, что Франциск "хорошо отреагировал" на хирургическую операцию. Однако когда главу церкви выпишут из больницы, пока неизвестно.