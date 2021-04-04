Папа Франциск вспомнил об Украине в пасхальном послании

Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании упомянул войну на востоке Украины.

Как сообщает Vatican News, священнослужитель пожелал скорейшего возвращения пленных домой. Также глава Ватикана выразил поддержку пострадавшим в военных конфликтах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Да поможет нам Господь преодолеть менталитет войны! Да сподобит он пленных вернуться здоровыми к семьям и да внушит власть имущим всего мира остановить гонку вооружений", – говорил Папа.

Также он рассказал о жертвах коронавируса и призвал страны оказать необходимую помощь всем, особенно нуждающимся семьям.

Папа Римский Франциск

"Воскресший Христос есть надежда для тех, кто все еще страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близкого человека. Господь да утешит их и да поддержит усилия врачей и санитаров. Воскресший Распятый является утешением для тех, кто потерял работу или переживает тяжелые экономические трудности и лишен надлежащей социальной защиты", сказал глава Ватикана.

"Господь да наставит государственные власти оказать необходимую помощь всем, особенно нуждающимся семьям. К сожалению, пандемия стала причиной драматического роста числа бедных и отчаяния тысяч людей", – добавил он.

Кроме того, Папа призвал проявлять солидарность и поддержку мигрантам. Он поблагодарил Ливан и Иорданию, принимающих множество беженцев, спасающихся от сирийского конфликта.

Папа Франциск на богослужении

Отметим, что пасхальное богослужение проходило с соблюдением карантинных мер: кардиналы и прихожане были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Пасхальное богослужение в Ватикане

Напомним, что в 2020 году Папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", также вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.

Папа Римский на богослужении

Собор Святого Петра

Пасхальное богослужение в Ватикане

Католическая Пасха

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском и обсудил войну на Донбассе и коронавирусный мировой кризис.